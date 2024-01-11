Мэрия назвала подрядчиков, которые отремонтируют 14 омских школ

— В зданиях обновят кровли, фасады, окна и двери, отремонтируют ворота, входные группы, фундаменты, цоколи, перекрытия и полы, а также заменят инженерные системы и проведут внутреннюю отделку всех помещений, — рассказал Сергей Шелест.