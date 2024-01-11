Мэрия назвала подрядчиков, которые отремонтируют 14 омских школ

Омская мэрия заключила контракты на капитальный ремонт 14 городских школ, сообщил мэр Сергей Шелест. На ремонтные работы и оснащение образовательных учреждений выделено 2,5 млрд рублей из федерального бюджета.
Капитальный ремонт проведут в школах № 11, 14, 18, 21, 56, 71, 79, 82, 91, 107, 118, 129, 133 и лицее № 29.
Всего городские власти заключили контракты с шестью компаниями.
Так, больше всего образовательных учреждений отремонтирует ООО «Омск Сайдинг Инвест». Компания приведет в порядок школы № 11, 14, 21, 79 и лицей № 29.
ООО «Строительные материалы Сибири» отремонтирует № 56, 71, 107 и 118. ООО «АТ-Строй» — школы № 18 и 133.
ООО «РСТ групп» выполнит работы по капремонту в школе № 82. ООО «ДАНСтрой» — в школе № 91. ООО «СтройКомплект» — в школе № 129.
— В зданиях обновят кровли, фасады, окна и двери, отремонтируют ворота, входные группы, фундаменты, цоколи, перекрытия и полы, а также заменят инженерные системы и проведут внутреннюю отделку всех помещений, — рассказал Сергей Шелест.
На время капремонта школьников распределят по соседним школам. План распределение уже подготовил департамент образования.
Отметим, в декабре 2023 года после капитального ремонта открыли основное здание гимназии № 75 в Ленинском округе. Работы во втором корпусе здания еще идут.