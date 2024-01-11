Выполнение меморандума о неповышении цен на яйца проверяют в Приангарье

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе правительства Иркутской области, производители добровольно обязались не повышать отпускные цены на яйца 1 и 2 категорий, а торговые сети — не устанавливать на них торговую надбавку выше 15 процентов. Действовать он будет до 31 марта 2024 года.