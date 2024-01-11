Китайские бизнесмены предложили свои проекты по переработке мусора и решению проблемы загрязнения воздуха в Узбекистане

По информации Минэкологии, эти вопросы обсуждались на встрече в ведомстве с представителями Торгово-промышленных палат Китая и Узбекистана.
Участники ТПП представили крупные совместные проекты по строительству энергоэффективных и экологически чистых зданий, внедрению зеленых технологий, переработке бытовых и твердых отходов, батареек, предотвращению загрязнения атмосферы.
Известно, что Китай добился больших успехов в решении экологических проблем. В частности, было отмечено, что Узбекистану было бы полезно изучить китайский опыт по озеленению пустынных территорий. Китаю есть что предложить и в плане создания ферм по выращиванию саженцев и очистки сточных вод в городской системе.
Также стороны обсудили перспективы разработки Национальной таксономии зеленых проектов и создание «Зеленого фонда». По всем этим вопросам пройдут дополнительные переговоры.
Напомним, что Узбекистан наметил планы по поэтапному переходу на безотходное производство и циркулярную экономику. Для этого в шести населенных пунктах жителям начнут платить за сортировку мусора, бизнесменам — выделять субсидии на организацию переработки и утилизацию отходов.