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Китайские бизнесмены предложили свои проекты по переработке мусора и решению проблемы загрязнения воздуха в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Китайские бизнесмены предложили свои идеи для улучшения экологии в Узбекистане. В частности, они изъявили желание совместно с узбекскими коллегами заняться переработкой мусора и внести свой вклад в решение проблемы загрязнения воздуха, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

По информации Минэкологии, эти вопросы обсуждались на встрече в ведомстве с представителями Торгово-промышленных палат Китая и Узбекистана.

Участники ТПП представили крупные совместные проекты по строительству энергоэффективных и экологически чистых зданий, внедрению зеленых технологий, переработке бытовых и твердых отходов, батареек, предотвращению загрязнения атмосферы.

Известно, что Китай добился больших успехов в решении экологических проблем. В частности, было отмечено, что Узбекистану было бы полезно изучить китайский опыт по озеленению пустынных территорий. Китаю есть что предложить и в плане создания ферм по выращиванию саженцев и очистки сточных вод в городской системе.

Также стороны обсудили перспективы разработки Национальной таксономии зеленых проектов и создание «Зеленого фонда». По всем этим вопросам пройдут дополнительные переговоры.

Напомним, что Узбекистан наметил планы по поэтапному переходу на безотходное производство и циркулярную экономику. Для этого в шести населенных пунктах жителям начнут платить за сортировку мусора, бизнесменам — выделять субсидии на организацию переработки и утилизацию отходов.

экономика
экология