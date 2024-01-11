Китайские бизнесмены предложили свои проекты по переработке мусора и решению проблемы загрязнения воздуха в Узбекистане

Известно, что Китай добился больших успехов в решении экологических проблем. В частности, было отмечено, что Узбекистану было бы полезно изучить китайский опыт по озеленению пустынных территорий. Китаю есть что предложить и в плане создания ферм по выращиванию саженцев и очистки сточных вод в городской системе.