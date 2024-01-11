Qazaq Air возобновляет рейсы из Астаны в Новосибирск

Авиакомпания Qazaq Air сообщает о возобновлении авиарейсов из Астаны в Новосибирск с 15 января 2024 года, передает центр деловой информации Kapital.kz.
Полеты будут выполняться на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400 новой генерации два раза в неделю по понедельникам и пятницам по расписанию (указано местное время):
IQ 5005 Астана 20:40 — Новосибирск 23:30.
IQ 5006 Астана 00:30 — Новосибирск 01:20.
Забронировать и купить билеты возможно с сегодняшнего дня на официальном сайте авиакомпании www.flyqazaq.com, а также в офисах продаж авиакомпании.
При покупке билетов через www.flyqazaq.com вы можете заранее бронировать место на борту, увеличивать норму багажа или ручной клади, заказать бортовое питание, а также резервировать перевозку домашних животных и спортивного снаряжения.