Казахстанцы получат возможность легального трудоустройства в Южной Корее

Представители Министерства труда и социальной защиты населения РК провели онлайн переговоры с заместителем директора Управления по иностранному рабочему труду Министерства труда и занятости Республики Корея Мюнг Сунг Хоном. Стороны обсудили вопрос включения Казахстана в южнокорейскую систему «Employment Permit System». Это позволит казахстанцам легально трудоустроится в Южной Корее, а также обеспечит им равные условия труда и защиту прав.