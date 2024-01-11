Пособия 2024 в Казахстане: сроки поступления, особенности и изменения

Какие пособия есть в Казахстане в 2024 году? Государство гарантирует пособия или социальные выплаты на рождение ребенка, по уходу за ним, пособия многодетным семьям. Пособия получают люди с инвалидностью, в случае потери трудоспособности или в случае потери кормильца. При утрате работы граждане имеют право на получение социальных выплат.
Пособие на рождение ребенка
Все казахстанки при рождении ребенка получают единоразовое пособие из бюджетных средств (ст. 80 Социального кодекса). Размер пособия зависит от того, какого по очереди малыша родила женщина, и от размера месячного расчетного показателя (МРП), который в республиканском бюджете на 2024 год установлен в размере 3 692 тенге:
- При рождении первых трех детей выплачивается пособие 38 МРП (140 296 тенге).
- На рождение 4-го и следующих детей пособие составит 63 МРП (232 596 тенге).
При рождении двух и более детей пособие выплачивается на каждого из них (п. 2, ст. 79 Социального кодекса).
Социальные выплаты в связи с беременностью и родами, с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка
Женщины-участницы системы обязательного социального страхования получают социальные выплаты за счет активов фонда. Его размер определен в ст. 78 Социального кодекса и зависит от среднемесячного дохода за последние 12 месяцев и количества дней нетрудоспособности в связи с беременностью и родами. В Трудовом кодексе РК (ст. 99) в связи с этим предусмотрен отпуск на основании листка нетрудоспособности:
- При нормальных родах — на 70 дней до родов и 56 после.
- При осложненных родах — по 70 дней до родов и после.
Для усыновителей новорожденного такой отпуск предоставляется со дня усыновления до 56-го дня с момента рождения ребенка.
Пособие и социальные выплаты по уходу за ребенком
Со дня рождения ребенка и до достижения им 1,5 лет тем, кто ухаживает за малышом и не участвует в системе обязательного социального страхования, выплачивается пособие по уходу. Какое пособие на ребенка выплачивают в 2024 году в Казахстане? В ст. 82 Социального кодекса установлен размер пособия по уходу, которое в этом году составит:
- На 1-го ребенка — 5,76 МРП (21 266 тенге).
- На 2-го — 6,81 МРП (25 143 тенге).
- На 3-го — 7,85 МРП (28 982 тенге).
- На 4-го и более — 8,9 МРП (32 859 тенге).
Какого числа поступает пособие на ребенка в Казахстане? Социальное пособие по уходу выплачивается до 20 числа ежемесячно.
Тем, кто ухаживает за ребенком до 1,5 лет и участвует в системе обязательного социального страхования, делают выплаты. Они зависят от доходов, с которых делались отчисления за последние 24 месяца. Размер выплат не может быть меньше пособия по уходу и устанавливается в зависимости от очередности рождения ребенка в семье. Но максимальная выплата не может превышать 40% 7-кратной минимальной зарплаты (МЗП) на этот год (85 000 тенге). Максимальная выплата составляет: 85 000 тенгеx7x 40%=238 000 тенге.
Пособие многодетной семье
В Казахстане семья, в которой совместно проживают 4 и более несовершеннолетних детей, считается многодетной и имеет право на специальное ежемесячное пособие. Размер его установлен ст. 91 Социального кодекса:
- На 4-х детей — 16,03 МРП (59 183 тенге).
- На 5-х — 20,04 МРП (73 988 тенге).
- На 6-х — 24,05 МРП (88 793 тенге).
- На 7-х — 28,06 МРП (103 598 тенге).
Если в семье воспитывают 8 и более детей, на каждого из них будет выплачиваться пособие 4 МРП. Так, на 8-х детей оно составит 32 МРП (118 144 тенге).
Пособие по потере кормильца
Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца имеют право на пособие или социальные выплаты, если умерший был участником системы обязательного социального страхования. На всех членов семьи назначается одно общее пособие. Его размеры указаны в ст. 236 Социального кодекса. Суммы пособия зависят от прожиточного минимума (в 2024 году — 43 407 тенге):
При наличии 1-го нетрудоспособного — 0,92 ПМ (39 934 тенге).
- При 2-х — 1,7 ПМ (73 792 тенге).
- При 3-х — 2,25 ПМ (97 666 тенге).
- При 4-х — 2,6 ПМ (112 858 тенге).
- При 5 — 2,75 ПМ (119 369 тенге).
- При 6 и более — 3 ПМ (130 221 тенге).
Социальные выплаты (ст. 240 Социального кодекса) зависят от среднемесячного дохода умершего, стажа участия в системе страхования и количества иждивенцев.
Пособия по инвалидности
Государственные пособия по инвалидности выплачиваются с учетом прожиточного минимума (43 407 тенге) ежемесячно в размерах, указанных в ст. 177 Социального кодекса:
- Детям с инвалидностью до 7 лет — 1,61 ПМ (69 885 тенге).
- От 7 до 18 лет и лицам с инвалидностью с детства: I группы — 2,2 ПМ (95 495 тенге), II группы — 1,83 ПМ (79 435 тенге), III группы —1,61 ПМ (69 885 тенге).
- Лицам с инвалидностью: I группа — 2,2 ПМ (95 495 тенге), II группа — 1,76 ПМ (76 396 тенге), III группа — 1,2 ПМ (52 088 тенге).
Выплачивается пособие и тем, кто воспитывает ребенка с инвалидностью. Ежемесячно оно составляет 1,61 ПМ (69 885 тенге).
Социальные выплаты по утрате трудоспособности
Эти выплаты положены участникам системы обязательного социального страхования со дня установления медико-социальной экспертизой степени утраты общей трудоспособности. При определении размера выплат (ст. 181 Социального кодекса) учитывается среднемесячный доход, из которого вычитается 50% МЗП, затем применяются коэффициенты замещения дохода (0,6), утраты трудоспособности (от 30 до 100%) и стажа участия в системе страхования (от 0,1 до 1,3).
Социальные выплаты по утрате работы
Участники системы обязательного социального страхования имеют право на социальные выплаты по случаю потери работы (ст. 113 Социального кодекса). Порядок определения размера выплат регулируется правилами, утвержденными Министерством труда в 2023 году. При этом учитывается среднемесячный доход за 24 месяца, стаж участия в системе (от 6 до 72 месяцев коэффициенты — от 0,7 до 1,3), коэффициент замещения дохода (в настоящее время — 0,45).
Выплаты назначаются на срок от 1 до 6 месяцев (ст. 118 Социального кодекса). Это зависит от времени, когда производились отчисления в фонд страхования.
Семьи или одинокие граждане, доходы которых за квартал оказались ниже черты бедности, могут обратиться за назначением адресной социальной помощи (АСП). Порядок и условия ее начисления установлены в главе 11 Социального кодекса.
Разные категории населения Казахстана оказываются в сложных жизненных обстоятельствах. При этом могут рассчитывать на разные виды социальной защиты.