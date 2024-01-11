Пособия 2024 в Казахстане: сроки поступления, особенности и изменения

Тем, кто ухаживает за ребенком до 1,5 лет и участвует в системе обязательного социального страхования, делают выплаты. Они зависят от доходов, с которых делались отчисления за последние 24 месяца. Размер выплат не может быть меньше пособия по уходу и устанавливается в зависимости от очередности рождения ребенка в семье. Но максимальная выплата не может превышать 40% 7-кратной минимальной зарплаты (МЗП) на этот год (85 000 тенге). Максимальная выплата составляет: 85 000 тенгеx7x 40%=238 000 тенге.