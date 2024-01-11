Екатеринбуржцы назвали размер желаемой пенсии

ЕАН сообщал, что в России планируется в несколько этапов увеличить пенсии для неработающих граждан. После того, как пройдет индексация, средний размер страховой пенсии в 2025 году будет равен 24 330 рублям, в 2026 году — 25 590 рублям. Что касается социальной пенсии — выплат людям, не имеющим стажа, то среднегодовой размер выплат составит чуть более 13 200 рублей, в 2025 году — около 14 420 рублей, а 2026 году — 15 883 рубля.