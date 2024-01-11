Екатеринбуржцы назвали размер желаемой пенсии

Пенсионные ожидания екатеринбуржцев растут. В 2019 году сумма была равна 38 500 рублей, в 2021 — 42 300, в апреле прошлого года — 47 500. Мужчины обычно называют цифру больше, чем женщины.
«Опрос населения российских мегаполисов показал, что самые большие пенсионные притязания у москвичей и петербуржцев: 51 500 и 49 000 рублей в месяц соответственно. На третьем месте — Тюмень с 48 900 рублей», — заявили аналитики.
ЕАН сообщал, что в России планируется в несколько этапов увеличить пенсии для неработающих граждан. После того, как пройдет индексация, средний размер страховой пенсии в 2025 году будет равен 24 330 рублям, в 2026 году — 25 590 рублям. Что касается социальной пенсии — выплат людям, не имеющим стажа, то среднегодовой размер выплат составит чуть более 13 200 рублей, в 2025 году — около 14 420 рублей, а 2026 году — 15 883 рубля.