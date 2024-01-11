На сколько в Приангарье подорожает вода, текущая из крана

Согласно постановлению мэрии Иркутска, плата за питьевую воду вырастет на 9,9%: вместо 15,19 рубля иркутяне будут платить 16,7; водоотведение станет дороже на 10,9%: с 18,47 до 20,31 рубля за куб. метр.
Это повышение цен вполне укладывается в норматив, установленный постановлением губернатора, согласно которому предельный рост тарифов ЖКХ в Иркутской области составляет 11,3%.
Напомним, что цены на коммуналку традиционно растут раз в год. Исключением стал 2023-ий. Но уже в ноябре прошлого года в Минэкономики РФ заявили, что цены надо повышать, поскольку «инфраструктура ЖКХ нуждается в модернизации, без которой возрастают риски аварий, особенно в осенне-зимний период».