На сколько в Приангарье подорожает вода, текущая из крана

Напомним, что цены на коммуналку традиционно растут раз в год. Исключением стал 2023-ий. Но уже в ноябре прошлого года в Минэкономики РФ заявили, что цены надо повышать, поскольку «инфраструктура ЖКХ нуждается в модернизации, без которой возрастают риски аварий, особенно в осенне-зимний период».