Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Беларусь и Уругвай планируют отменить визы на взаимной основе

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Бразилии и Уругвае по совместительству Сергей Лукашевич вручил копии верительных грамот первому заместителю министра иностранных дел Уругвая Николасу Альбертони. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
ap100607113998.jpg
Источник: AP 2023

Во время встречи стороны обсудили необходимость расширения политического и экономического взаимодействия между Беларусью и Уругваем, обозначив основные направления развития торгово-экономического сотрудничества, реализации договорно-правовой базы.

«В ближайшее время страны планируют подписать соглашение о взаимной отмене виз для владельцев национальных паспортов», — отметили в пресс-службе МИД.

Беларусь и Уругвай являются давними партнерами. В 2022 году страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Все эти три десятка лет Беларусь выстраивала с уругвайской стороной конструктивные отношения, основу которых составляют торговля и экономика. С 2013 года в Уругвае работает почетный консул нашей страны, этнический белорус Себастьян Асис Андреюк.

экономика
туризм и отдых