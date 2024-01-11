Беларусь и Уругвай планируют отменить визы на взаимной основе

Во время встречи стороны обсудили необходимость расширения политического и экономического взаимодействия между Беларусью и Уругваем, обозначив основные направления развития торгово-экономического сотрудничества, реализации договорно-правовой базы.



«В ближайшее время страны планируют подписать соглашение о взаимной отмене виз для владельцев национальных паспортов», — отметили в пресс-службе МИД.



Беларусь и Уругвай являются давними партнерами. В 2022 году страны отметили 30-летие установления дипломатических отношений. Все эти три десятка лет Беларусь выстраивала с уругвайской стороной конструктивные отношения, основу которых составляют торговля и экономика. С 2013 года в Уругвае работает почетный консул нашей страны, этнический белорус Себастьян Асис Андреюк.