Дома на улице Привокзальной в Казани планируют снести до конца года

Сотрудники казанской мэрии ответили на вопросы казанцев относительно заброшенных домов по улице Привокзальной. В соцсетях местные жители обратили внимание, что здания начали демонтировать еще несколько лет назад, однако процесс так и не был завершен.
— Как сообщает районная администрация, на указанной вами территории — два расселенных дома — ул. Привокзальная 29 и 31. Ориентировочно, снос домов запланировали выполнить до конца этого года, — рассказали в мэрии.
В конце ноября на улице Привокзальной казанский исполком изъял земельный участок площадью 1 130,0 кв.м с кадастровым номером. Он расположен по улице Привокзальная, 26. По этому адресу расположен аварийный и подлежащий сносу многоквартирный дом.