Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Дома на улице Привокзальной в Казани планируют снести до конца года

В соцсетях местные жители обратили внимание, что здания начали демонтировать еще несколько лет назад, однако процесс так и не был завершен.

Сотрудники казанской мэрии ответили на вопросы казанцев относительно заброшенных домов по улице Привокзальной. В соцсетях местные жители обратили внимание, что здания начали демонтировать еще несколько лет назад, однако процесс так и не был завершен.

— Как сообщает районная администрация, на указанной вами территории — два расселенных дома — ул. Привокзальная 29 и 31. Ориентировочно, снос домов запланировали выполнить до конца этого года, — рассказали в мэрии.

В конце ноября на улице Привокзальной казанский исполком изъял земельный участок площадью 1 130,0 кв.м с кадастровым номером. Он расположен по улице Привокзальная, 26. По этому адресу расположен аварийный и подлежащий сносу многоквартирный дом.

недвижимость