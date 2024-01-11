Екатеринбург получит 30 новых автобусов

«Еще 30 машин добавят как на магистральные маршруты, так и на пути в отдаленные территории. Партия автобусов, закупленных в рамках казначейского кредита, будет доставлена в уральскую столицу до конца января. Соответствующий контракт опубликован на портале госзакупок», — пишет пресс-служба мэрии Екатеринбурга на официальном сайте.
Каждый автобус может вместить не менее 90 пассажиров. Салоны оснащены кондиционерами, дверными проемами с подсветкой, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты. Также внутри предусмотрены места для инвалидов и пассажиров с колясками.