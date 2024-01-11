Аренда места на первой платной парковке в Омске составит до 100 рублей в час

В Омске озвучили стоимость аренды для машиноместа на первой платной парковке в центре города. Площадку откроют только через две недели по адресу Газетный переулок, дом 3. Цена будет напрямую зависеть от времени суток.
— Стоимость парковочного места составит с 22:00 до 07:00 часов 50 рублей в час, в остальное время — 100 рублей в час, — сообщили о предварительных ценах охранники будущей парковочной зоны.
Сейчас для парковки набирают сотрудников охраны с зарплатой до 30 тысяч рублей в месяц с посменным графиком работы. Напомним, что участок сдается в аренду предпринимателю Исламу Мехтиеву за 315 тысяч рублей в год.