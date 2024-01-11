В Новосибирске хотят открыть фабрику производства малых космических аппаратов

В Новосибирске в 2024 году планируют открыть фабрику для серийного производства аппаратуры для малых космических аппаратов. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на директора Передовой инженерной школы Новосибирского государственного университета (ПИШ НГУ) Сергея Головина.
Кроме того, в 2024 году планируется дальнейшее расширение материально-технической базы.
«Планы на 2024 год — <…> это фабрика малых космических аппаратов — это реальная производственная цепочка практически, на которой мы сможем серийно производить аппаратуру для малых космических аппаратов, а в дальнейшем и малые космические аппараты», — сказал Головин.