Миллиардер Сергей Галицкий приобрел маслозавод на Кубани

«ООО “Сельскохозяйственное производственное предприятие “Юг” Галицкого имеет теперь маслозавод’Южный полюс”, — следует из документов.
Цена сделки не разглашается, но, по оценкам экспертов, она могла составить до 850 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». Данные о смене собственника появились в системе «СПАРК-Интерфакс». Компания Галицкого владеет теперь 100% акций нового актива.
Компания производит подсолнечное масло, а также майонезы и соусы. В год перерабатывает до 100 тысяч тонн сырья. Выручка от продажи составила 5,7 млрд рублей за 2022 год, следует из данных. Это не единственный бизнес предпринимателя, также он производит вино и не только, владеет футбольным клубом.