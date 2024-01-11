Миллиардер Сергей Галицкий приобрел маслозавод на Кубани

Компания производит подсолнечное масло, а также майонезы и соусы. В год перерабатывает до 100 тысяч тонн сырья. Выручка от продажи составила 5,7 млрд рублей за 2022 год, следует из данных. Это не единственный бизнес предпринимателя, также он производит вино и не только, владеет футбольным клубом.