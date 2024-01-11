НАПП приостановило деятельность страховой компании. Ей также придется заплатить штраф в 162 миллиона сумов

Страховую компанию Kapital Sug’urta оштрафовали на 162 миллиона сумов. Кроме того, решением НАПП действие лицензии страховщика приостановлено сроком на 10 дней. Ему запрещается заключать новые и продлевать действия действующих договоров по страхованию. При этом она обязана выполнять взятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам.