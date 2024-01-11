Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

НАПП приостановило деятельность страховой компании. Ей также придется заплатить штраф в 162 миллиона сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Национальное агентство перспективных проектов выписало штраф на 162 миллиона сумов и временно приостановило лицензию страховой организации Kapital Sug’urta, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Страховую компанию Kapital Sug’urta оштрафовали на 162 миллиона сумов. Кроме того, решением НАПП действие лицензии страховщика приостановлено сроком на 10 дней. Ему запрещается заключать новые и продлевать действия действующих договоров по страхованию. При этом она обязана выполнять взятые на себя обязательства по ранее заключенным договорам.

Агентство выявило в финансовых отчетах компании несоответствия установленному законодательством нормативам. О конкретных причинах наложения санкций не сообщается.

Отметим, что за последние месяцы по решению НАПП лицензии на осуществление страховой деятельности лишились несколько компаний. В СМИ сообщалось, как минимум о трех прецедентах: агентство отозвало лицензии у организаций Unipolis, Farovon Sug’urta и Sharq-Sug’urta.

экономика