Нацбанк Беларуси разрешил малому бизнесу брать больше микрокредитов

В постановлении указано, что новая редакция инструкции вступает в силу с 15 января 2024 года. Одно из новшеств связано с малым, а также средним бизнесом. Согласно документу, для них был увеличен лимит задолженности по микрокредитам, которые выдаются по упрощенной процедуре. Так, с 15 тысяч до 25 тысяч базовых величин, или с 600 тысяч до 1 миллиона рублей (по состоянию на 11 января 2024 года).