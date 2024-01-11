Минтруда: в Беларуси с 1 января 2024 года увеличился размер семейного капитала

По словам представителей ведомства, теперь сумма составляет Br31 480. Таким образом, произошло увеличение размера семейного капитала на 5,1%, что эквивалентно Br1530.



В Минтруда напомнили, что предоставление семейного капитала производится в размере, действующем на дату рождения третьего или последующих детей. Таким образом, если ребенок родился в прошлом году, то семейный капитал составит Br29 950.



Как пояснили в ведомстве, семейный капитал назначается при рождении (усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей.