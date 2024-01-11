Собянин: производство лекарств в Москве за пять лет выросло почти в 2,5 раза

По словам мэра Москвы, в городе есть 95 фармацевтических предприятий, они обеспечивают работой более 15 тысяч человек. Градоначальник уточнил, что на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва” создается один из мощнейших в стране кластеров по производству современных лекарств. В него входят 11 компаний, 8 заводов уже работают.