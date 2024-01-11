Завод «Дальхимфарм» в Хабаровске запустил новый производственный цех

— Обновление на заводе проводится в рамках технического перевооружения с установкой современного оборудования. Новый цех сейчас загружен примерно на 80%, и у нас есть потенциал не только для увеличения объемов производства, но и для выпуска новых препаратов, — сообщила исполнительный директор ОАО «Дальхимфарм» Ирина Гусева.