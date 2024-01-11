Новые направления и туристический кластер. Как будут развивать туризм в Каракалпакстане

Также планируется организовать туристический кластер, привлекать в сферу зарубежных экспертов и обучать местное население 17 видам востребованных навыков, в частности, иностранным языкам и гостиничному сервису. Этому местная молодежь будет обучаться у специалистов из Германии, Южной Кореи, Японии и Турции.