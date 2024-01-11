Новые направления и туристический кластер. Как будут развивать туризм в Каракалпакстане

Вчера на совещании у главы государства обсудили дальнейшие задачи по социально-экономическому развитию Каракалпакстана. Президент отметил, что одним из больших резервов в этом плане является туризм.
Мирзиёев поручил разработать программу по развитию туризма в Каракалпакстане. Она должна включать меры по организации экологических, этнографических и паломнических туров. В регионе также появятся новые гостиницы, будут модернизированы музеи, расширен придорожный сервис.
Также планируется организовать туристический кластер, привлекать в сферу зарубежных экспертов и обучать местное население 17 видам востребованных навыков, в частности, иностранным языкам и гостиничному сервису. Этому местная молодежь будет обучаться у специалистов из Германии, Южной Кореи, Японии и Турции.
Еще одно важное направление в этой работе — развитие Нукусского аэропорта и увеличение за счет этого авиаперевозок в Каракалпакстан.
По мнению экспертов, есть все возможности для превращения Каракалпакстана в регион, свободный от безработицы.