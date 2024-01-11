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Новые направления и туристический кластер. Как будут развивать туризм в Каракалпакстане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев поручил разработать программу по развитию туризма в Каракалпакстане. В частности, туда планируется открыть экологические, этнографические, паломнические туры, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу президента.
Источник: Podrobno.uz

Вчера на совещании у главы государства обсудили дальнейшие задачи по социально-экономическому развитию Каракалпакстана. Президент отметил, что одним из больших резервов в этом плане является туризм.

Мирзиёев поручил разработать программу по развитию туризма в Каракалпакстане. Она должна включать меры по организации экологических, этнографических и паломнических туров. В регионе также появятся новые гостиницы, будут модернизированы музеи, расширен придорожный сервис.

Также планируется организовать туристический кластер, привлекать в сферу зарубежных экспертов и обучать местное население 17 видам востребованных навыков, в частности, иностранным языкам и гостиничному сервису. Этому местная молодежь будет обучаться у специалистов из Германии, Южной Кореи, Японии и Турции.

Еще одно важное направление в этой работе — развитие Нукусского аэропорта и увеличение за счет этого авиаперевозок в Каракалпакстан.

По мнению экспертов, есть все возможности для превращения Каракалпакстана в регион, свободный от безработицы.

экономика
туризм и отдых