Опасную газовую заправку закрыли в Челябинске

Установлено, что газозаправочная станция на улице Артиллерийской, принадлежащая индивидуальному предпринимателю, работала с нарушениями. Сама АГЗС не вносилась в госреестр опасных производственных объектов, а у владельца не было лицензии. Прокурор обратился в суд с иском о прекращении работы заправки до получения соответствующих документов. Сообщается, что требования удовлетворены в полном объёме.