Отмену предельных цен на социально значимые продукты объяснил глава Минторговли

«Почему он отменяется? Во-первых, потому что уже себя изжил, эта работа на более качественном уровне проводится. Во-вторых, на сегодняшний день практика его применения — это порядка более 50 случаев — показала, что мониторинг запоздало осуществляется, то есть цена выросла, а мы еще мониторим. Понимаете, определяем пороги, пределы, потом реагируем. Сейчас это моментально происходит. По анализу счет-фактур мы видим нарушения по 15-процентной наценке», — заявил Шаккалиев.