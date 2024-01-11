Отмену предельных цен на социально значимые продукты объяснил глава Минторговли

Арман Шаккалиев внес ясность в информацию о якобы отмене госконтроля за сельхозпродукцией.
«Не отменяется никакой госконтроль, отменяется элемент этого контроля, который на сегодняшний день неактуален в связи с тем, что функции переданы нашему министерству, а анализ проводится не путем опроса», — сообщил он.
Напомним, в конце декабря Министерство торговли и интеграции сообщало, что планирует отказаться от механизма введения предельных цен на социально значимые продовольственные товары.
По словам министра, отменяется именно этот механизм.
«Почему он отменяется? Во-первых, потому что уже себя изжил, эта работа на более качественном уровне проводится. Во-вторых, на сегодняшний день практика его применения — это порядка более 50 случаев — показала, что мониторинг запоздало осуществляется, то есть цена выросла, а мы еще мониторим. Понимаете, определяем пороги, пределы, потом реагируем. Сейчас это моментально происходит. По анализу счет-фактур мы видим нарушения по 15-процентной наценке», — заявил Шаккалиев.
При этом глава Минторговли заверил, что оно никоим образом не влияло на цены.
«Этот механизм никаким образом на рост цен не влиял, этот механизм фиксировал рост цен, говорил, почему и в каких случаях надо реагировать, но это долго происходило. Мы с вами сегодня в онлайн режиме живем», — подчеркнул министр.
Напомним, в конце ноября в Казахстане предложили отпустить цены на основные продукты в свободное плавание. По словам вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, контроль не делает продуктовую корзину дешевле, а только способствует инфляции.
При этом отметим, что согласно постановлению «Об утверждении перечня социально значимых продовольственных товаров», в него входят продукты только определенных сортов, видов и форм реализации:
- Мука: социально значимой считается только мука первого сорта.
- Хлеб: социально значимым считается только формовой пшеничный хлеб из муки первого сорта. В народе такой называют «кирпичом».
- Рожки: этот продукт многие казахстанцы уже привыкли покупать в фасованном виде, но социально значимыми считаются именно весовые рожки.
- Гречневая крупа: такая же ситуация с гречневой крупой. Она входит в перечень СЗПТ, только если продается на вес.
- Рис: к социально значимым продуктам питания относится только весовой шлифованный круглозерный рис.
- Соль: в перечень СЗПТ входит поваренная пищевая соль, продаваемая в фасованном виде и на вес, кроме сорта «Экстра». Такое название имеет очень мелкая белая соль без примесей.
- Сахар: к социально значимым относится только белый сахарный песок в фасованном или весовом виде.
- Картофель: для данного овоща никаких оговорок в законе нет.
- Морковь: в список СЗПТ входит только столовая морковь.
- Лук: здесь также все просто — социально значимым является только репчатый лук.
- Капуста: к СЗПТ относится только белокочанная капуста.
- Растительное масло: социально значимыми являются разные виды подсолнечного масла. Форма выпуска и реализации при этом не важна.
- Говядина: данный вид мяса также входит в перечень СЗПТ, но только в виде лопаточно-грудной части с костями.
- Мясо кур: социально значимым продовольственным товаром являются бедренная и берцовая кости курицы с прилегающей к ним мякотью. Проще говоря, это окорочка или куриные бедра и голени по отдельности.
- Яйца: социально-значимыми считаются только яйца первой категории.
- Молоко: к СЗПТ относится только пастеризованное молоко жирностью 2,5% в мягкой упаковке, то есть из плотного полиэтилена.
- Кефир: такая же ситуация с этим продуктом — кефир жирностью 2,5% входит в список социально значимых товаров, только если реализуется в мягком пакете.
- Творог: данный кисломолочный продукт также является социально значимым, но в случае если его жирность составляет 5−9%.
- Сливочное масло: в список СЗПТ входит несоленое сливочное масло жирностью не менее 72,5%, в составе которого нет наполнителей и растительных жиров.