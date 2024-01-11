Ожидания казанцев по пенсии выросли до 47 тыс. рублей

Согласно недавнему опросу, проведенному сервисом SuperJob, жители Казани считают, что достойная пенсия должна составлять 47200 рублей в месяц. Это число значительно превышает текущий средний размер пенсии в России, который, по данным Социального фонда России, составил 20262,40 рублей в ноябре 2023 года.
Эти данные отражают рост пенсионных ожиданий населения страны в целом. Например, средние ожидания по России увеличились до 47600 рублей, что на 600 рублей больше, чем в апреле того же года, и на 1200 рублей больше, чем год назад. Мужчины в среднем ожидают пенсию в размере 48700 рублей, в то время как у женщин эта цифра составляет 46700 рублей. Замечено, что чем старше и богаче респонденты, тем выше их пенсионные амбиции.
В опросе также участвовали жители других российских мегаполисов. Москвичи и петербуржцы выразили самые высокие пенсионные ожидания — 51500 и 49000 рублей соответственно. За ними следуют Тюмень (48900 рублей), Владивосток (48600 рублей) и Челябинск с Хабаровском (по 48300 рублей каждый).
Интересно, что самый заметный рост пенсионных ожиданий был отмечен в Ульяновске и Саратове — на 8% и 6% соответственно. Эти данные свидетельствуют о растущем желании населения видеть более значительную материальную поддержку в пожилом возрасте.
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