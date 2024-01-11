Ожидания казанцев по пенсии выросли до 47 тыс. рублей

Эти данные отражают рост пенсионных ожиданий населения страны в целом. Например, средние ожидания по России увеличились до 47600 рублей, что на 600 рублей больше, чем в апреле того же года, и на 1200 рублей больше, чем год назад. Мужчины в среднем ожидают пенсию в размере 48700 рублей, в то время как у женщин эта цифра составляет 46700 рублей. Замечено, что чем старше и богаче респонденты, тем выше их пенсионные амбиции.