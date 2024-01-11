Воронежцы назвали достойный размер пенсии

С 1 января 2024-го страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,5%, что соответствует уровню инфляции. При этом возраст выхода на пенсию увеличится — наступает очередной этап пенсионной реформы, запущенной в 2019 году. Мужчины смогут уйти на заслуженный отдых по достижении 63 лет, а женщины — в 58 лет.