Воронежцы назвали достойный размер пенсии

Сервис Superjob провел опрос экономически активного населения в 37 крупных городах России, чтобы выяснить, какой размер пенсии они считают достойным. По мнению воронежцев, достойная пенсия на конец 2023 года — 45 тыс. рублей в месяц. Результатами опроса сервис поделился в четверг, 11 января. В апреле 2023-го воронежцы называли желаемой сумму пенсии в 43,1 тыс. рублей, а в ноябре 2022-го — 42 тыс. рублей.
Говоря в общем, уровень пенсионных притязаний россиян с апреля 2023-го вырос на 600 рублей, а за весь прошлый год год — на 1,2 тыс. рублей. Средний результат по стране к декабрю достиг 47,6 тыс. рублей.
Опрос населения российских мегаполисов показал, что самые большие пенсионные притязания — у москвичей и петербуржцев: 51,5 тыс. рублей и 49 тыс. рублей в месяц соответственно. На третьем месте оказалась Тюмень — 48,9 тыс. С апреля минувшего года пенсионные ожидания больше всего выросли в Ульяновске (+8%) и Саратове (+6%).
Опрос проходил с 13 по 31 декабря.
С 1 января 2024-го страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,5%, что соответствует уровню инфляции. При этом возраст выхода на пенсию увеличится — наступает очередной этап пенсионной реформы, запущенной в 2019 году. Мужчины смогут уйти на заслуженный отдых по достижении 63 лет, а женщины — в 58 лет.