Каждый десятый житель Башкирии живет за чертой бедности

В абсолютном выражении в республике зарегистрировано самое большое количество бедных среди других регионов Приволжского федерального округа. В 2021 году этот показатель составлял 11,4%.



В процентном соотношении беднее всех живут в Марий Эл — там за чертой бедности находятся 16,2%. Самый низкий показатель в Татарстане — 5%.



В целом по России доходы ниже границы бедности получают 14,3 млн человек или 9,8%.



Сейчас индекс, установленный для трудоспособного населения, составляет 13,7 тыс. руб., для пенсионеров — около 12 тыс. руб. и для детей — 12,2 тыс. руб. В среднем на душу населения — 12,6 тыс. руб.