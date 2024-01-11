В Ростовской области объем платных услуг вырос на 4,6%

Как сказано в сообщении, значительную долю в структуре платных услуг занимают услуги жилищно-коммунального хозяйства (24,8%), бытовые (21,9%), транспортные (14,6%), телекоммуникационные (10,7%), а также медицинские (9,2%).



Жители и гости региона стали больше тратить денег на культуру (+16,4%), транспорт (+12,1%), услуги физической культуры и спорта (+11,1%), аренду номеров в гостиницах и хостелах (на 9,7%).



Объем услуг бытового характера вырос на 4,8% и достиг 73,1 млрд руб. Наиболее популярны в этой категории услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспорта, машин и оборудования (42,6%), по ремонту и строительству жилья и других построек (24,7%), а также парикмахерские и косметические услуги (12,4%).



Кристина Федичкина.