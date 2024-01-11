На маршруты Башкирии поступил 91 новый автобус «Башавтотранса»

Руслан Гарипов, обращаясь к водителям и руководителям АТП, отметил, что подвижной состав «Башавтотранса» будет постоянно обновляться. Главное, как он подчеркнул, чтобы приятным переменам были рады сами потребители — жители и гости Башкирии.
Надир Самиев добавил, что обновление автобусного парка предприятия по всей республике продолжается и этот процесс очень важен для региона, поскольку устаревшие автобусы необходимо обновлять ежегодно.
«Благодаря Главе Республики Башкортостан Радию Фаритовичу Хабирову по федеральной программе закуплены 250 автобусов среднего и малого классов, 91 из которых мы сегодня передаём нашим АТП. Все они будут направлены в города и сёла республики. Обновление парка автобусов является значительной работой, техника всё же изнашивается и требует замены, которая должна проводиться ежегодно. Отмечу, реализация федеральной программы по обновлению автобусного парка продолжается», — сказал Надир Самиев.
Пассажирские автобусы отправятся из столицы Башкирии на маршруты Баймакского, Белебеевского, Бирского, Красноусольского, Мелеузовского, Месягутовского, Нефтекамского, Салаватского, Сибайского, Стерлитамакского, Туймазинского, Учалинского и Октябрьского автотранспортных предприятий.
Новый общественный транспорт соответствует всем требованиям безопасности. Современные автобусы оснащены всем необходимым для комфортной поездки пассажиров. Задняя часть автобуса имеет низкие полы, оборудована пандусом и специальным местом крепления инвалидной коляски во время движения. При посадке людей автоматически выдвигается нижняя ступень. По высшему классу оборудовано и рабочее место водителя. На это обратил внимание Фаил Абдуллин из Месягутовского АТП. Мужчина рассказал, что его автобус будет обслуживать сёла Урмантау, Малояз, Мечетлино, деревню Ахуново и другие населённые пункты Салаватского района.
«В салоне есть ремни безопасности, аппаратура показывает километраж от заправки до заправки, сколько прошло рабочего времени, встроен ГЛОНАСС. Эксплуатация, конечно, выявит нюансы, но уже могу с уверенностью сказать, что пассажиры и водители будут довольны новой техникой. Раньше люди чаще ездили в автобусах, теперь их количество снизилось, оно и понятно — у многих свои автомобили. Тем не менее автобусы нужны — пожилым людям, молодым мамам с детьми. До этого я управлял автобусом большого класса, поработал и за рулём пассажирских иномарок. Этот автобус очень достойный, удобный в управлении, тёплый, оборудован как надо», — говорит Фаил Абдуллин.
«Особенно что удобно — это широкий обзор с водительского места и сиденья с подогревом. В салоне достаточно просторно, печка работает исправно», — присоединился к беседе водитель Баймакского АТП Рифат Даутбаев.
«С таким отношением Главы Башкортостана, правительства республики, регионального минтранса мы обязаны добросовестно выполнять поставленные задачи транспортной реформы. Сегодня мы все видим, что пассажирские перевозки стали безопаснее и комфортнее, — обратился к водителям новых автобусов Надир Самиев. — Прошу относиться к государственной технике очень внимательно и бережно. Радуйте своей работой, самое главное, наших пассажиров».
Среди водителей есть и женщины. Они трудятся в Сибайском АТП. Руководитель предприятия Владимир Косарев говорит, что в истории Сибая женщины впервые сели за руль автобусов.
«Марина Александрова и Эльвира Байрамова прошли обучение в Уфе. С ними работали опытные преподаватели, да и сами они ответственные. Город есть город, транспортное движение насыщенное. Но наши женщины уже показали, что вполне владеют ситуацией на дорогах. Пассажиры начали звонить нам со словами благодарности в адрес наших водительниц автобусов, говорят, что они отличаются стилем езды, аккуратно управляют автобусом, внимательны к людям, в салонах чистота и порядок. И должен заметить, количество пассажиров увеличилось. Ну, а за рулём новых автобусов сибайцы ещё больше будут довольны. Думаю, и количество девушек, желающих управлять автобусами, будет увеличиваться», — говорит Владимир Косарев.
Эльвира Байрамова управляет автобусом почти полгода. Женщина не скрывает, что вначале ей было тяжело. Однако она быстро освоилась и теперь является одной из опытных водителей АТП.
«Не скрою, работа не из простых. Перевозка людей — очень ответственная работа. За рулём важно быть предельно внимательной. Но мне нравится управлять автомобилем, общий водительский стаж у меня 10 лет. Приятно, когда сибайцы заходят в автобус, здороваются со мной, дети улыбаются. Так и заряжаюсь настроением на весь день. А тут ещё и за рулём нового, удобного автобуса. Очень здорово — рада и за себя, и за свою подругу Марину и сибайцев. Они относятся с уважением к водителям общественного транспорта», — сказала Эльвира Байрамова.
Сегодня Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что в республике выстраивается чёткая работа пассажирских перевозок.
«Мы хотим наладить цивилизованную автобусную систему, поэтому продолжим и дальше закупать новую технику для Уфы и муниципалитетов республики. Наша цель — повысить безопасность и качество поездок, обеспечить доступность сельских территорий», — подчеркнул Радий Хабиров в своём телеграм-канале.
Добавим, в 2024 году в Башкирию планируется поступление ещё 200 автобусов — большого класса. Они выйдут на маршруты Уфы. Об этом информагентству «Башинформ» сообщил Надир Самиев. Напомним, 9 января Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в ЦУРе поднял вопрос нехватки автобусов в Уфе. К руководителю республики обратились жительницы столицы и сообщили о проблемах на транспортном сообщении в микрорайонах Затон, Инорс и ДОК.