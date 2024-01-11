На маршруты Башкирии поступил 91 новый автобус «Башавтотранса»

«В салоне есть ремни безопасности, аппаратура показывает километраж от заправки до заправки, сколько прошло рабочего времени, встроен ГЛОНАСС. Эксплуатация, конечно, выявит нюансы, но уже могу с уверенностью сказать, что пассажиры и водители будут довольны новой техникой. Раньше люди чаще ездили в автобусах, теперь их количество снизилось, оно и понятно — у многих свои автомобили. Тем не менее автобусы нужны — пожилым людям, молодым мамам с детьми. До этого я управлял автобусом большого класса, поработал и за рулём пассажирских иномарок. Этот автобус очень достойный, удобный в управлении, тёплый, оборудован как надо», — говорит Фаил Абдуллин.