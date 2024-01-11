Где в Омске может появиться пятизвездочная гостиница

Добавим, в настоящее время в Омске нет гостиниц уровня «5 звезд», однако речь о строительстве такого объекта шла уже неоднократно. В частности, звучали планы на возведение такого отеля в районе «Арены» на Левобережье и в районе Телецентра в Советском округе Омска.