Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Где в Омске может появиться пятизвездочная гостиница

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в четверг, 11 января 2024 года, представил в своем телеграм-канале итоги первого в 2024 году заседания областного инвестиционного комитета.

В частности, глава региона по итогам мероприятия сообщил, что получил поддержку проект по строительству новой пятизвездочной гостиницы в Омске.

«Убежден, что такие проекты нам в регионе очень нужны», — отметил Виталий Хоценко.

При этом место, где может появиться новая гостиница, не конкретизируется. Однако можно предположить, что речь идет о здании на улице Интернациональная.

Добавим, в настоящее время в Омске нет гостиниц уровня «5 звезд», однако речь о строительстве такого объекта шла уже неоднократно. В частности, звучали планы на возведение такого отеля в районе «Арены» на Левобережье и в районе Телецентра в Советском округе Омска.

туризм и отдых