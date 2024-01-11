Пермяки раскрыли, какая пенсия их устроит

Уточняется, что чем выше возраст и уровень дохода участника опроса, тем больше сумма пенсии их мечты. При этом желания пермяков не самые высокие. Пенсию больше всех хотят получать жители Москвы — 51,5 тысячу рублей. Затем идут петербуржцы — 49 тысяч рублей. Тройку замыкают тюменцы — 48,9 тысяч рублей. Аналитики добавляют, что выплаты неработающим пенсионерам с 1 января 2024 проиндексировали на 7,5%, но даже с учетом надбавки фактические выплаты в два раза меньше ожидаемых. Размер средней пенсии в России — 20,2 тысячи рублей.