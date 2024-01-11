В Узбекистане появится кластер биотехнологий

Вчера президент подписал постановление, которым утверждена «Дорожная карта» по развитию фармацевтической отрасли в 2024—2025 годах.
Согласно документу, планируется развивать потенциал инновационного научно-производственного фармацевтического кластера Tashkent Pharma Park. Здесь будет создан кластер биотехнологий. Под него дополнительно выделят 60 гектаров земли.
Кластер объединит в себе разнородные предприятия, специализирующиеся на проектах в сфере биотехнологий. Это технологии, основанные на использовании живых организмов, для решения технологических задач и создания живых организмов с необходимыми свойствами методом генной инженерии.
Кроме того, до конца 2024 года региональные медицинские организации обзаведутся складами и специальным грузовым автотранспортом для доставки термолабильных лекарственных средств.
Медицинские учреждения начнут заранее планировать перечень требуемых лекарственных препаратов, он будет размещаться в сети до 1 декабря с целью закупа на следующий год.
С 1 января 2025 года все медицинские учреждения начнут переходить на централизованный порядок закупки фармпродукции.