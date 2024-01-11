В Казани появится новый коттеджный поселок на 406 домов

На северо-востоке Казани планируют построить коттеджный поселок площадью 172,9 га. Проект планировки территории опубликовали сегодня в сборнике документов на сайте мэрии.
На территории планируется построить 406 отдельных домов общей площадью 40,8 тыс. кв. м. Кроме того, предусмотрено строительство двух детских садов на 80 мест каждый, школы на 560 мест и больницы. Планируется, что численность населения поселка составит около 1,3 тыс. человек.
Реализация проекта будет проводиться в 8 этапов. В первых трех этапах предполагается построить 107 домов, дорогу от жилого массива «Мое Царицыно» и детский сад. После этого, в оставшихся трех этапах, будет построено еще 299 домов, а также школа и поликлиника. В 7-м и 8-м этапах предполагается строительство общественно-торговых объектов и главных улиц. В течение каждого этапа будут строиться внутренние дороги и инженерная инфраструктура. Общая протяженность дорожной сети на территории поселка составит 9,6 км.
Ранее мы писали, что в 2023 году в Татарстане построили восемь новых школ. 4 из них находятся в Казани.