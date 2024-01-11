В Казани появится новый коттеджный поселок на 406 домов

Реализация проекта будет проводиться в 8 этапов. В первых трех этапах предполагается построить 107 домов, дорогу от жилого массива «Мое Царицыно» и детский сад. После этого, в оставшихся трех этапах, будет построено еще 299 домов, а также школа и поликлиника. В 7-м и 8-м этапах предполагается строительство общественно-торговых объектов и главных улиц. В течение каждого этапа будут строиться внутренние дороги и инженерная инфраструктура. Общая протяженность дорожной сети на территории поселка составит 9,6 км.