Пермские вузы получили гранты от миллиардера Потанина

Уточняется, что пермский политех получит 4 млн рублей, а университет (ПГНИУ) — 3 млн рублей. Также в конкурсе выиграл Пермский краеведческий музей. Он получит поддержку в размере 3 млн рублей. Организаторы конкурса отметили, что всего победу одержали 50 организаций из разных регионов России. По мнению жюри их проекты повлияли на развитие сектора в целом.