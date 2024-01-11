Пермские вузы получили гранты от миллиардера Потанина

«Фонду Потанина исполняется 25 лет, и мы начинаем юбилейный год с подведения итогов конкурса “#фондпотанина25”. Наибольшее количество победителей распределились по регионам следующим образом: Москву представляют семь организаций, Пермский край, Свердловскую и Ярославскую области — по три», — сказано на сайте.
Уточняется, что пермский политех получит 4 млн рублей, а университет (ПГНИУ) — 3 млн рублей. Также в конкурсе выиграл Пермский краеведческий музей. Он получит поддержку в размере 3 млн рублей. Организаторы конкурса отметили, что всего победу одержали 50 организаций из разных регионов России. По мнению жюри их проекты повлияли на развитие сектора в целом.