В Воронеже изменились правила назначения материнского капитала

В Воронеже и области с 1 января 2024 года изменились правила назначения материнского капитала, об этом сообщили в МФЦ региона.
Теперь право на получение выплат имеют родители детей, у которых было российское гражданство на момент рождения малыша. При этом ребенок должен быть гражданином России по факту рождения, то есть те дети, которые не получили гражданство РФ, деньги не получат.
Кроме того, внесли изменения в ежемесячные выплаты из суммы материнского капитала. Теперь среднедушевой доход каждой семьи рассчитывается с учетом суммы алиментов, доходов от аренды, стипендии, процентов по вкладам, денег, получаемых от частной практики или предпринимательства, заработка военнослужащих, работников органов внутренних дел и системы ФСИН.
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