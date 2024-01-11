Бастующих в Жетыбае нефтяников с 12 января будут увольнять

«Попытки компании призвать бастующих работников к столу переговоров не увенчались успехом. Отдельные активисты такие инициативы блокируют, желающих прекратить забастовку сдерживают путем введения их в заблуждение о скором удовлетворении всех требований. Однако, несмотря на их старания, отдельные работники, понимая бесперспективность незаконной акций, отказываются от нее. На работу вернулось уже более 50 человек. В ближайшее время ожидается выход на работу значительного количества введенных в заблуждение добросовестных работников. Нам известны мотивы и личная заинтересованность отдельных лидеров забастовки, а также их действия в связи с этим. Ранее уволенные семь активистов в интересах третьих лиц дезорганизовывают работу ТОО “West Oil Software” и пытаются привести на ее место иную компанию».