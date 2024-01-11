Россия увеличивает квоты на вылов рыбы для Узбекистана

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Россия будет ежегодно поставлять в Узбекистан 50 тыс. тонн минтая, сообщает Минсельхоз.
Вопрос выделения квоты на вылов рыбы для РУз в экономических зонах РФ обсудили представители Ассоциации «Узбекбаликсаноат» с российскими коллегами из Федерального агентства по рыболовству.
«В целях увеличения запрашиваемых Узбекистаном объемов квот на вылов 50 тыс. тонн минтая и 20 тыс. тонн сельди решено реализовывать их поэтапно, исходя из существующего внутреннего спроса на эту продукцию в стране», — говорится в сообщении.
Также стороны обсудили предложение Узбекистана о создании в этой связи совместного предприятия.
Это послужит более эффективной организации поставок рыбы и рыбной продукции в республику, обеспечению населения качественной и доступной продукцией, увеличению ее потребления в школах и детских садах.