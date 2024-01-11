Россия увеличивает квоты на вылов рыбы для Узбекистана

«В целях увеличения запрашиваемых Узбекистаном объемов квот на вылов 50 тыс. тонн минтая и 20 тыс. тонн сельди решено реализовывать их поэтапно, исходя из существующего внутреннего спроса на эту продукцию в стране», — говорится в сообщении.