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Россия увеличивает квоты на вылов рыбы для Узбекистана

В ходе переговоров представители Ассоциации «Узбекбаликсаноат» и Росрыболовства также обсудили создание совместного предприятия.
Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 11 янв — Sputnik. Россия будет ежегодно поставлять в Узбекистан 50 тыс. тонн минтая, сообщает Минсельхоз.

Вопрос выделения квоты на вылов рыбы для РУз в экономических зонах РФ обсудили представители Ассоциации «Узбекбаликсаноат» с российскими коллегами из Федерального агентства по рыболовству.

«В целях увеличения запрашиваемых Узбекистаном объемов квот на вылов 50 тыс. тонн минтая и 20 тыс. тонн сельди решено реализовывать их поэтапно, исходя из существующего внутреннего спроса на эту продукцию в стране», — говорится в сообщении.

Также стороны обсудили предложение Узбекистана о создании в этой связи совместного предприятия.

Это послужит более эффективной организации поставок рыбы и рыбной продукции в республику, обеспечению населения качественной и доступной продукцией, увеличению ее потребления в школах и детских садах.