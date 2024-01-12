Нацбанк Беларуси снизил курс доллара и евро на 12 января 2024 перед выходными

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 11 января, четверг, были такими: 1 доллар США равен 3,1760 рубля, 1 евро — 3,4765 BYN, 100 российских рублей — 3,5483 белорусского рубля. То есть курсы доллара и евро по Нацбанку Беларуси снова изрядно снизились, а российский рубль опять пошел в рост.