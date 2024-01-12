Приморье и Северную Корею может связать железнодорожное сообщение

В пятницу, 12 января, во Владивостоке губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с представителями местных СМИ. Один из вопросов, который задали журналисты главе региона, был посвящен железнодорожному сообщению с Северной Кореей. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
«Этот вопрос прорабатывается. Сейчас мы организуем первый рейс на горнолыжный курорт, куда приглашаем приморцев. Цель — пассажирское сообщение с Пхенъяном. Но пока состояние железнодорожного полотна не позволяет это реализовать».
Губернатор добавил, что в Приморье должен приехать представитель провинции в Корее, чтобы детально обсудить этот вопрос.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что власти Приморья запускают туристические поездки в КНДР. В первый из них туристы прибудут в столицу КНДР — Пхеньян. Там появится возможность посетить различные достопримечательности, например, Монумент идей Чучхе.