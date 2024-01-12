Приморье и Северную Корею может связать железнодорожное сообщение

«Этот вопрос прорабатывается. Сейчас мы организуем первый рейс на горнолыжный курорт, куда приглашаем приморцев. Цель — пассажирское сообщение с Пхенъяном. Но пока состояние железнодорожного полотна не позволяет это реализовать».