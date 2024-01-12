«Аэрофлот» упростил бронирование и продажу субсидированных билетов

Программа субсидированных авиаперелетов для дальневосточников продлится и в следующем году. Однако если раньше желающим приобрести выгодные билеты приходилось подолгу стоять в очередях, то сейчас «Аэрофлот» упростил способ покупки и бронирования путевок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Теперь забронировать билет можно на официальном сайте «Аэрофлота». Для этого необходимо открыть вкладку «Субсидированные перевозки», выбрать программу субсидирования из выпадающего списка. Также нужно указать города вылета и прибытия, даты перелета и количество пассажиров. При этом дату вылета необходимо выбирать не ранее 7 дней от текущей.
Сотрудники авиакомпании также просят обратить внимание на то, что при онлайн-бронировании путешественникам необходимо загрузить фото документов. Их проверка может занять до 5 суток. После необходимых процедур бронирование можно будет оплатить.
Недорогие билеты до Москвы можно приобрести из Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Магадана, Якутска, Анадыря и Благовещенска. Дети до 2-х лет перевозятся бесплатно без предоставления отдельного места.