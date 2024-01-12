«Аэрофлот» упростил бронирование и продажу субсидированных билетов

Теперь забронировать билет можно на официальном сайте «Аэрофлота». Для этого необходимо открыть вкладку «Субсидированные перевозки», выбрать программу субсидирования из выпадающего списка. Также нужно указать города вылета и прибытия, даты перелета и количество пассажиров. При этом дату вылета необходимо выбирать не ранее 7 дней от текущей.



Сотрудники авиакомпании также просят обратить внимание на то, что при онлайн-бронировании путешественникам необходимо загрузить фото документов. Их проверка может занять до 5 суток. После необходимых процедур бронирование можно будет оплатить.



Недорогие билеты до Москвы можно приобрести из Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска, Магадана, Якутска, Анадыря и Благовещенска. Дети до 2-х лет перевозятся бесплатно без предоставления отдельного места.