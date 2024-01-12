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Посёлки Оборской ветки связали с Хабаровском по временной схеме

У пассажиров остаются вопросы к цене и качеству обслуживания.
Источник: Минтранс Хабаровского края

В Хабаровском крае возобновил движение междугородный автобус, который связывает Мухен и ряд других поселений Оборской ветки в районе им. Лазо с краевым центром. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в ноябре прошлого года работавший на 292 маршруте частный предприниматель отказался от него. Людям приходилось добираться до Хабаровска на перекладных через Переяславку.

 — С 3 декабря 2023 года временным перевозчиком на маршруте № 292 являлось ООО «Васильев», однако по итогам двухнедельной работы предприятие отказалось от перевозок в связи с нерентабельностью маршрута, — сообщили в Минтрансе Хабаровского края.

В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства объявлен новый конкурс по определению постоянного перевозчика на 292 маршруте. Временным же стало предприятие «ДальАТП».

Оно пустило на линию небольшой автобус марки «Газель». Он выходит на маршрут два раза в сутки.

Опрошенные корреспондентом нашего издания пассажиры пожаловались на холод в салоне, также примерно на 100 рублей поднялась цена билета. Периодически возникают и другие вопросы: то водитель пропустит остановку, не все разобрались с системой заблаговременной покупки билетов и так далее.

По вопросам, связанным с оказанием услуг по пассажирским перевозкам на автобусном маршруте № 292, Минтранс просит обращаться в диспетчерскую службу ООО «ДальАТП» по номеру 8−962−500−71−87.