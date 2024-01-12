Посёлки Оборской ветки связали с Хабаровском по временной схеме

В Хабаровском крае возобновил движение междугородный автобус, который связывает Мухен и ряд других поселений Оборской ветки в районе им. Лазо с краевым центром. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в ноябре прошлого года работавший на 292 маршруте частный предприниматель отказался от него. Людям приходилось добираться до Хабаровска на перекладных через Переяславку.