Посёлки Оборской ветки связали с Хабаровском по временной схеме

В Хабаровском крае возобновил движение междугородный автобус, который связывает Мухен и ряд других поселений Оборской ветки в районе им. Лазо с краевым центром. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в ноябре прошлого года работавший на 292 маршруте частный предприниматель отказался от него. Людям приходилось добираться до Хабаровска на перекладных через Переяславку.
— С 3 декабря 2023 года временным перевозчиком на маршруте № 292 являлось ООО «Васильев», однако по итогам двухнедельной работы предприятие отказалось от перевозок в связи с нерентабельностью маршрута, — сообщили в Минтрансе Хабаровского края.
В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства объявлен новый конкурс по определению постоянного перевозчика на 292 маршруте. Временным же стало предприятие «ДальАТП».
Опрошенные корреспондентом нашего издания пассажиры пожаловались на холод в салоне, также примерно на 100 рублей поднялась цена билета. Периодически возникают и другие вопросы: то водитель пропустит остановку, не все разобрались с системой заблаговременной покупки билетов и так далее.
По вопросам, связанным с оказанием услуг по пассажирским перевозкам на автобусном маршруте № 292, Минтранс просит обращаться в диспетчерскую службу ООО «ДальАТП» по номеру 8−962−500−71−87.