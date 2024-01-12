Овощи подорожали, макароны подешевели. Как изменились цены в декабре

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары к ноябрю 2023 г. составил 100,1% (к декабрю 2022 г. — 102,9%). В частности, печатные издания за месяц подорожали на 1,5%, лекарственные препараты — на 1,2%, телевизоры — на 1,1%. Ковры и ковровые изделия стали дешевле на 0,7%. ИПЦ на услуги по сравнению с ноябрем равен 100,8% (в декабре 2022 г. — 108,1%).