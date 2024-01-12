Овощи подорожали, макароны подешевели. Как изменились цены в декабре

ИПЦ на продовольственные товары в декабре к предшествующему месяцу сложился на уровне 101,5% (к декабрю 2022 г. — 106,8%). Например, овощи в декабре относительно ноября 2023 г. прибавили в цене 18,2%, фрукты — 7%, яйца куриные — 1%. Макаронные изделия подешевели на 0,7%.
Индекс потребительских цен на непродовольственные товары к ноябрю 2023 г. составил 100,1% (к декабрю 2022 г. — 102,9%). В частности, печатные издания за месяц подорожали на 1,5%, лекарственные препараты — на 1,2%, телевизоры — на 1,1%. Ковры и ковровые изделия стали дешевле на 0,7%. ИПЦ на услуги по сравнению с ноябрем равен 100,8% (в декабре 2022 г. — 108,1%).
Цены на услуги высшего образования в декабре 2023 г. к предыдущему месяцу увеличились на 6,5%, туристические — на 2,7%, медицинские — на 2,6%, санаторно-оздоровительные — на 2,5%.
Отмечено, что базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в декабре, по сравнению с ноябрем 2023 г., составил 100,3%, с декабрем 2022 г. — 103,8%.