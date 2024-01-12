Дорогие булочки: в Казахстане подскочили цены на выпечку

Анализируя региональную статистику, можно отметить, что наибольший рост цен на кондитерские изделия наблюдался в Западно-Казахстанской области, где цены выросли на 18,5% за год. Следом за ней шли Актюбинская область с увеличением цен на 18,1% и Мангистауская область с ростом на 17,6%. Самый низкий годовой рост цен в этой категории товаров был зафиксирован в Восточно-Казахстанской области, составив всего 7%.
Что касается булочных и мучных изделий, наибольшее увеличение цен произошло в Атырауской области — 24,9%. За ней расположились Северо-Казахстанская область с увеличением на 18,8% и Кызылординская область с 18,5%. Наименьший прирост цен за год наблюдался в Алматинской области, где цены поднялись на 2,6%.
Среди кондитерских изделий карамель подорожала на 20% за год, мармелад — на 16,1%, неглазированные шоколадом конфеты — на 14,5%, жевательная резинка — на 14%, глазированные шоколадом конфеты — на 10,4%, зефир — на 10,1%, шоколад — на 9,4%, халва — на 9,3%.
Среди булочных и мучных сладких изделий вафли выросли в цене на 15,3% за год, сдобные булочки — на 15,2%, пряники — на 14,1%, сахарное печенье — на 13,5%, песочное печенье — на 13,3%, рулеты и кексы — на 12,9%, сухарики — на 12,8%, торты — на 12,7%, сушки — на 11,1%. Тесто подорожало на 13,3% в годовой динамике.
В период с января по октябрь текущего года, доля местных производителей в удовлетворении спроса (включая внутренние продажи и экспорт) на шоколад и кондитерские изделия из шоколада и сахара достигла 47,2%, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Импортные поставки в этом сегменте составили 52,8%. Объем импортированного шоколада возрос на 5,1%, достигнув отметки в 98,2 тысяч тонн, в то время как экспорт увеличился на 3,8%, суммировавшись в 30,1 тысяч тонн.
На внутреннем рынке объем продаж шоколада и шоколадных изделий составил 155,9 тысяч тонн, что на 11,1% больше по сравнению с прошлым годом.
Что касается кондитерских изделий, печенья и пирожных длительного хранения, местные компании обеспечили 59,4% спроса, что немного меньше по сравнению с 60,1% в прошлом году.
Импорт в этой категории вырос на 5,9% за год, до 65,3 тысяч тонн. Параллельно, экспорт также показал рост на 1,2%, достигнув объема в 15,8 тысяч тонн.
Продажи печенья и пирожных на внутреннем рынке Казахстана увеличились на 4,6%, составив 145,1 тысяч тонн за период с января по октябрь текущего года.