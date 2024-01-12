Дорогие булочки: в Казахстане подскочили цены на выпечку

Анализируя региональную статистику, можно отметить, что наибольший рост цен на кондитерские изделия наблюдался в Западно-Казахстанской области, где цены выросли на 18,5% за год. Следом за ней шли Актюбинская область с увеличением цен на 18,1% и Мангистауская область с ростом на 17,6%. Самый низкий годовой рост цен в этой категории товаров был зафиксирован в Восточно-Казахстанской области, составив всего 7%.