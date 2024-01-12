В Минске банкротится известная компания-застройщик

В 2012 году застройщик начал возводить торгово-гостиничный комплекс на ул. Маяковского в Минске, который так и не смог закончить из-за проблем с финансами. В результате этот объект более чем на 10 лет превратился в долгострой, после чего городские власти приняли решение его достроить самостоятельно.