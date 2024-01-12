Мэрия выставила на аукцион еще один участок под «реновацию» в Екатеринбурге

В конце прошлого года глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении еще двух участков под комплексное развитие территории. Одна площадка находится во Втузгородке в границах улиц Студенческой, Академической и Комвузовской. Второй — именно тот, что выставлен теперь на торги. Здесь находятся 14 ветхих домов, возведенных еще в 1950-х годах. Общая площадь участка составляет 37,5 тыс. кв. м. Здесь планируется за 13 лет построить дома на 800 жителей и детский сад на 225 мест.