Мэрия выставила на аукцион еще один участок под «реновацию» в Екатеринбурге

«Провести аукцион в электронной форме на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки площадью 37491 кв. м, расположенной в квартале улиц Патриса Лумумбы — Мусоргского — переулка Газорезчиков, границы которой установлены в соответствии с планом (схемой) границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию», — говорится в постановлении, опубликованном мэрией.
Примечательно, что на этой территории находится знаменитый долгострой — общежитие для работников бюджетной сферы. Городские власти неоднократно пытались продать участок с этим объектов. Теперь долгострой включили в число 15 объектов, которые будут снесены в рамках реализации КРТ.
Начальная цена аукциона стартует с 918 тыс. рублей, шаг — 250 тыс. рублей, размер задатка — 918 тыс. рублей. Аукцион пройдет в течение 45 дней после вынесения постановления.
В конце прошлого года глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении еще двух участков под комплексное развитие территории. Одна площадка находится во Втузгородке в границах улиц Студенческой, Академической и Комвузовской. Второй — именно тот, что выставлен теперь на торги. Здесь находятся 14 ветхих домов, возведенных еще в 1950-х годах. Общая площадь участка составляет 37,5 тыс. кв. м. Здесь планируется за 13 лет построить дома на 800 жителей и детский сад на 225 мест.