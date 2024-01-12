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«Уральские авиалинии» возобновляют полеты в Узбекистан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Авиакомпания «Уральские авиалинии» 13 января возобновит регулярные рейсы между Россией и Узбекистаном. Авиаперевозчик планирует полеты в пять городов нашей страны, передает корреспондент Podrobno.uz.
«Уральские авиалинии» возобновляют полеты в Узбекистан
Источник: uzbairports.uz

По информации Uzbekistan Airports, компания планирует осуществлять рейсы по следующим маршрутам:

  • Екатеринбург — Самарканд — Екатеринбург (по вторникам и пятницам);
  • Москва — Наманган — Москва (по понедельникам и субботам);
  • Москва — Ташкент — Москва (ежедневно с понедельника по воскресенье);
  • Москва — Карши — Москва (по вторникам, четвергам и субботам);
  • Самара — Ургенч — Самара (по четвергам).

Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A320 и Airbus A321.

«Уральские авиалинии» базируются в Екатеринбурге. Авиакомпания входит в пятерку крупнейших авиаперевозчиков России.