«Уральские авиалинии» возобновляют полеты в Узбекистан

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Авиакомпания «Уральские авиалинии» 13 января возобновит регулярные рейсы между Россией и Узбекистаном. Авиаперевозчик планирует полеты в пять городов нашей страны, передает корреспондент Podrobno.uz.