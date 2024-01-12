«Уральские авиалинии» возобновляют полеты в Узбекистан

По информации Uzbekistan Airports, компания планирует осуществлять рейсы по следующим маршрутам:
- Екатеринбург — Самарканд — Екатеринбург (по вторникам и пятницам);
- Москва — Наманган — Москва (по понедельникам и субботам);
- Москва — Ташкент — Москва (ежедневно с понедельника по воскресенье);
- Москва — Карши — Москва (по вторникам, четвергам и субботам);
- Самара — Ургенч — Самара (по четвергам).
Полеты будут осуществляться на самолетах Airbus A320 и Airbus A321.
«Уральские авиалинии» базируются в Екатеринбурге. Авиакомпания входит в пятерку крупнейших авиаперевозчиков России.