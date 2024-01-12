В Омске замечен скачок цен на популярный овощ

Так, по состоянию на 14 января 2024 года, стоимость одного килограмма огурцов в магазинах двух различных сетей достигла 369 рублей за килограмм. Однако многие другие сетевые магазины установили на популярный сезонный овощ более низкие цены: в магазинах огурцы по можно найти по 300 рублей, и даже по 200 рублей за килограмм. При этом, в одной из известных сетей, согласно ценам, представленным в сервисе доставки продуктов, установлена самая низкая в сравнении с другими цена — 190 рублей за 1 кг.