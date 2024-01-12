За сверхурочные в России будут платить больше

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что по действующему законодательство работодатель обязан оплачивать сверхурочную работу в повышенном размере. Первые два часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а последующие часы — в двойном размере. Работодатель может платить за сверхурочную работу больше, но не меньше.