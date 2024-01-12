За сверхурочные в России будут платить больше

На рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект о более справедливой оплате за сверхурочную работу.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что по действующему законодательство работодатель обязан оплачивать сверхурочную работу в повышенном размере. Первые два часа оплачиваются не менее чем в полуторном размере, а последующие часы — в двойном размере. Работодатель может платить за сверхурочную работу больше, но не меньше.
Но работодатели могут начислить оплату за сверхурочные часы только исходя из оклада сотрудника, не учитывая дополнительные выплаты стимулирующего и компенсационного характера, отмечают авторы законопроекта. Поэтому в некоторых случаях фактическая оплата сверхурочных часов может оказаться такой же или даже меньше, чем оплата обычного рабочего времени.
Поэтому необходимо внести поправки в законодательство, чтобы работодатели учитывали все дополнительные выплаты при оплате сверхурочной работы, а не только «голый» оклад, сообщается в пояснительной записке.