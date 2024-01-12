Андрей Цалюк уходит из KASE

Совет директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE) принял решение о досрочном прекращении полномочий Андрея Цалюка в качестве заместителя председателя правления с 13 января 2024 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
На бирже отметили, что Андрей Цалюк покидает KASE «по его инициативе в связи с выходом на заслуженный отдых».
Андрей Цалюк был избран вице-президентом KASE и введен в состав правления биржи 15 октября 2007 года. Начал свою трудовую деятельность на KASE в качестве руководителя информационно-аналитического блока KASE. Под его руководством данное направление прошло этапы становления и развития. Информационные ресурсы и продукты KASE стали основным источником информации о финансовых инструментах и биржевых рынках для казахстанских и иностранных инвесторов.
Позднее под его руководством было сформировано направление биржевого финансового мониторинга в сфере ПОД/ФТ и манипулирования.