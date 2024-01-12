В Перми на торги снова выставили право КРТ на «Тихом Компросе»

Как указано в электронной документации, начальная стоимость лота осталась прежней и составила 2,8 млн руб. Подавать заявки на участие в торгах можно до 7 февраля, итоги аукциона подведут 12 февраля.



Напомним, что впервые краевой минстрой выставил на торги право заключения договора о КРТ на «Тихом Компросе» в конце ноября 2023 года. Общая площадь территории под комплексное развитие составляет 5,29 га. Торги не состоялись, потому что на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. Источник на пермском строительном рынке пояснял "Ъ-Прикамье, что стоимость расселения жилья на месте комплексного развития оказалась очень высока, а сроки расселения домов — короткие. Кроме того, девелоперы могли счесть жесткими ограничения по высоте и внешнему виду домов, связанные с наличием в этой локации объектов культурного наследия. В минстрое говорили, что выставят актив на торги снова, но могут скорректировать условия его освоения.