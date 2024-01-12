Что будет с рынком жилья в Казахстане в 2024 году, рассказали эксперты

«Я понимаю, что без льготных ипотечных кредитов многие не смогут купить себе квартиры. Кто-то скажет, мол, а сколько человек останется без собственной жилплощади. Но, если оставить подобные программы, то таких людей будет становиться все больше и больше без шансов на покупку жилья. Льготные ипотечные продукты сужают рынок жилья. Когда-нибудь цены на жилье упадут до какого-то вменяемого предела, потому сейчас они раздуты до неадекватного размера — ну, нет в стране таких доходов. Это все происходит благодаря льготным ипотечным программам, из-за которых мы получили настолько дорогой рынок жилья», — считает он.