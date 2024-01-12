В Узбекистане отменяют 22 вида лицензируемой деятельности

ТАШКЕНТ, 12 янв — Sputnik. С 1 марта 2024 года в Узбекистане отменяются 22 вида лицензируемой деятельности и разрешительных документов, сообщает Минюст.
Это предусматривает указ президента «О мерах по сокращению обязательных требований, упрощению лицензионных и разрешительных процедур в сфере предпринимательства».
Также с 1 марта 2024 года:
юридические лица в случае добровольной уплаты в течение пятнадцати дней 50% от размера суммы штрафа, наложенного на них за совершение правонарушений в сфере лицензирования, разрешительных и уведомительных процедур, в течение тридцати дней — 70%, освобождаются от уплаты оставшейся части штрафа;
в процесс выдачи лицензии или документа разрешительного характера внедряется порядок дистанционной оценки соответствия претендентов требованиям и условиям лицензий и документов разрешительного характера с помощью средств видеосвязи;
субъекту предпринимательства разрешается указывать место жительства учредителя в качестве почтового адреса при его государственной регистрации или перерегистрации.
Кроме того, отменяется порядок резервирования в Фонде безопасного туризма средств в эквиваленте $15 тыс. для осуществления туристической деятельности по направлению «выездной туризм» путем внедрения для туроператоров порядка обязательного страхования риска при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Документом также предусматривается, что с 1 марта 2024 года до 1 января 2025 года в порядке правового эксперимента будет внедрен специальный режим «В бизнес без лицензии». Он определяет переходный и адаптационный период до трех месяцев для начала деятельности по эксплуатации рентгеновского оборудования и осуществлению ветеринарных лабораторно-диагностических работ.