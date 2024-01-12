В Узбекистане отменяют 22 вида лицензируемой деятельности

Документом также предусматривается, что с 1 марта 2024 года до 1 января 2025 года в порядке правового эксперимента будет внедрен специальный режим «В бизнес без лицензии». Он определяет переходный и адаптационный период до трех месяцев для начала деятельности по эксплуатации рентгеновского оборудования и осуществлению ветеринарных лабораторно-диагностических работ.